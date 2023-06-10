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محمد عبد العزيز: الإخوان الإرهابية تجاهلت "تمرد".. وجمعنا أكثر من 22 مليون توقيع

السبت، 10 يونيو 2023 12:00 ص
محمد عبد العزيز: الإخوان الإرهابية تجاهلت "تمرد".. وجمعنا أكثر من 22 مليون توقيع النائب محمد عبد العزيز
الأمير نصرى

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قال النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حملة تمرد، إن الجماعة الإرهابية تجاهلت حملة «تمرد»، في بدايتها ورد القيادي الإخواني عصام عبد الماجد، عليها بحملة "تجرد" وذلك شيئ غير مفهوم.
 
وأضاف في لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنهم جمعوا 22 مليون توقيعًا، ومن شارك في 30 يونيو بحسب التقديرات المُعلنة 30 مليون مواطن.
 
وأشار إلى أن عدد التوقيعات المؤيدة لحملة تمرد فاق الـ 22 مليون توقيعًا المعلن عنها اعتمادًا على الأعداد الضخمة التي كانت موجودة على الأرض.
 
وكشف عن وقوع اعتداءات على شباب الحملة أثناء توقيع الاستمارات من قبل أنصار الجماعة الإرهابية، لكن جموع المصريين تصدوا لها، ووصلت إليهم تهديدات بالقتل تزامنًا مع جمع توقيعات استمارات "تمرد".

النائب محمد عبدالعزيز

تنسيقية شباب الأحزاب

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