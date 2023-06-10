لنمو الشعر.. ضيفى السبانخ لنظامك الغذائى واحصدى فوائده الصحية

كتبت ميرفت رشاد

السبانخ من الخضراوات الورقية الخضراء الصحية للغاية، ويُنصح بجعلها جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي، محملة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، السبانخ هي واحدة من الخضروات الورقية الأكثر صحة، تحتوي على سعرات حرارية أقل ومزيد من الألياف، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إنه غني بالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والبروتين والفيتامينات الأساسية، السبانخ مفيد أيضًا لشعرك، إذا كنت تعانين من مشاكل الشعر ، فأنت بحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي، يضمن تناول العناصر الغذائية بشكل صحيح صحة شعر أفضل، وإليك العلاقة بين السبانخ وصحة الشعر، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

السبانخ للسيطرة على مشاكل الشعر يلعب وجود الحديد في السبانخ دورًا في تعزيز صحة الشعر، يساعد الحديد في الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء، هذا يمكن أن يعزز صحة فروة الرأس مما يؤدي إلى نمو أفضل للشعر، يمكن أن يساهم نقص الحديد أيضًا في تساقط الشعر، يلعب المغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك دورًا أيضًا في السبانخ، يحتوي السبانخ أيضًا على كمية جيدة من فيتامين أ الذي يعزز نمو الشعر. كيف تستهلك السبانخ؟ يمكن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة، إليك بعض الأفكار الشيقة التي يجب أن تعرفها. يمكن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة، إليك بعض الأفكار الشيقة التي يجب أن تعرفها.

1. عصير السبانخ هو متعة لذيذة محملة بخيرات هذه الأوراق الخضراء، يمكنك إضافة فواكه مختلفة مثل البابايا والموز إلى هذا العصير، تدعم هذه الفاكهة أيضًا نمو الشعر.

2. كوب من السبانخ المسلوق يمكن أن يكون وجبة خفيفة مثالية، كما أنه سيعزز فقدان الوزن، استمتع بكوب من السبانخ كوجبة خفيفة في المساء، تغلب على آلام الجوع واحصل على الكثير من العناصر الغذائية مع هذه الوجبة الخفيفة.

3. يمكن إضافة السبانخ إلى مجموعة متنوعة من الوصفات، يمكن أن يكون جزءًا من السلطات أو المكرونة .

4. زيت السبانخ العطري متوفر أيضًا والذي يمكن مزجه مع زيت ناقل للتدليك.