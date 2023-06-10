وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة، أن روسيا أرسلت إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، رسالة قالت فيها إن "ضربات طائرات مسيرة انتحارية نفذت يومي الخميس والجمعة، تجاه مجموعة محولات في محطة زابوروجيه الكهروذرية، والتي كانت تستخدم مسبقا لتوفير مصدر طاقة احتياطي في المحطة، حتى تضرر آخر خط نقل 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وكان جروسي قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات، "الأمر الذي يتطلب الوصول إلى محول محطة زابوروجيه".