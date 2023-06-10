قرارات الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بالمنيا بإضافة أنشطة جديدة .. تعرف عليها

المنيا-حسن عبد الغفار

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات الزراعية، وعمال الحليج بالمنيا، والتى انعقدت انعقادا قانونيا فى 25/5/2023،الموافقه على إضافة بعض الأنشطة والأغراض للمادة الرابعة من لائحة النظام الداخلى للجمعية.

حيث تمت الموافقة على وتوريد وتسويق واستيراد الماشية والحيوانات الحية مثل الأغنام والماعز والبقر الحلوب والعجول، وذلك عن طريق الوكالة بالعمولة سواء للأعضاء وغير الأعضاء أو الشركات وصغار الفلاحين والمرأة الريفية.

وكذلك جمع وتوريد وتسويق المحاصيل الزراعية والبستانية، والخضروات والفواكة، والبقوليات بجميع أنواعها والبقوليات المعبأه دعما للأعضاء وغير الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء المصانع وتركيباتها مثل أعلاف ومطاحن ومصانع تكرير وزيوت ومكرونة وشراء وتوريد المعدات الخاصة بها للأعضاء وغير الأعضاء والشركات.

والدخول فى المزايدات والمناقصات الخاصة بتصفية محالج الأقطان والزيوت والصوامع من هدم وفك الألات والمعدات للأعضاء وغير الأعضاء وجمع وتوريد الأقماح المحلية وغير المحلية من المزارعين والشركات وتسويق منتجاتها وتوريدها للقطاع الحكومى والخاص، بالإضافة إلى جمع وتوريد وتسويق مكونات الأعلاف لتغذية الحيوانات بمختلف أنواعها وكذلك الأعلاف المصنعة للقطاع الداجنى والقطاع الحيوانى للأعضاء وغير الأعضاء والشركات، كذلك جمع أقطان الزهر وحلجها بالمحالج"شعر، بذرة" وتوزيع منتجاتها بمعرفة الأعضاء وغير الأعضاء.