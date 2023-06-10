اليوم السابع
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قاتل إبن خالته في المنيرة الغربية يكشف الدافع وراء الجريمة

السبت، 10 يونيو 2023 12:00 ص
قاتل إبن خالته في المنيرة الغربية يكشف الدافع وراء الجريمة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل ابن خالته في المنيرة الغربية، بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، وذكر أن تلك الخلافات اشتدت بينهما بسبب ميراث شقة. 
 
وأضاف أنه تشاجر مع المجني عليه واعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من أفراد أسرة الضحية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.
 
وكان ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في المنيرة الغربية. 
 
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين لرجال المباحث أن شابا أنهى حياة ابن خالته نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالميراث. 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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