اليوم السابع
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غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد السفارة الأمريكية لدى لبنان لرفعها علم المثليين

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 ص
غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد السفارة الأمريكية لدى لبنان لرفعها علم المثليين لبنان - أرشيفية
وكالات

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أثار رفع علم المثليين في السفارة الأمريكية لدى بيروت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث انتقدوها معربين عن "قرفهم" من هذا الإجراء.

وبمناسبة شهر "فخر المثليين"، الذي يدعم فيه الغرب بمعظمه مجتمع المثليين، نشرت السفارة الأمريكية لدى بيروت صورة لرفع علم المثليين فيها، معلقة عليها بالقول: "كما قال الوزير بلينكن..الفخر يذكرنا بالمبدأ القائل بأن جميع الأشخاص خلقوا متساوين وأن الإنسانية الكاملة لكل فرد يجب أن تُحترم على قدم المساواة".

في حين انهالت التعليقات الغاضبة على الصورة، حيث قال أحدهم: "بالنسبة لنا في بيروت، يكرس شهر يونيو لقلب يسوع المقدس..لم أر احترامك لمعتقداتنا وتقاليدنا!"، وأضاف آخر: "مقرف..لا يمكن للرجل أن يكون امرأة. لن يكون الرجل الذي يرتدي زي امرأة مساويًا لامرأة حقيقية"، فيما علق أحدهم بإشارات الشعور بالغثيان.


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