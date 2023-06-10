اليوم السابع
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سيدة القليوبية تعترف بتفاصيل سقوطها بـ "كوكتيل" مخدرات في شبين القناطر

السبت، 10 يونيو 2023 12:07 م
سيدة القليوبية تعترف بتفاصيل سقوطها بـ "كوكتيل" مخدرات في شبين القناطر ضبط متهمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت سيدة تم القبض عليها في شبين القناطر، بالقليوبية، لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش، والهيروين، والشابو، والكوكايين، والأيس المخدر، بتحويل مسكنها لمخزن للمواد المخدرة، وأشارت إلى أنها تروج المضبوطات ببين عملائها، بعد التواصل معهم هاتفيا، بواسطة الهاتفين المضبوطين بحوزتها.

وأرشدت المتهمة عن هوية تاجر مواد مخدرة، تتحصل منه على المضبوطات، وذكرت أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها، من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقليوبية، تفيد تورط سيدة في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وضبط بحوزتها كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 


مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

الهيروين

امن الجيزة



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