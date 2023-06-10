وقال زيلينسكي - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، اليوم /السبت/، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه "من المثير للاهتمام ما قاله بوتين عن هجومنا المضاد.. من المهم أن تشعر روسيا دائمًا أنه لم يتبق لها الكثير من الوقت، ويجرى اتخاذ إجراءات هجومية ودفاعية في أوكرانيا، ولن أفصح عن أي مرحلة بالتفصيل".



وأشار إلى أنه كان على اتصال يومي بقيادة الجيش، الجنرالات سيرسكي وتارنافسكي وموسكاليوف وناييف وزالوجني، مختتما بالقول "الجميع في مزاج إيجابي الآن.. قولوا ذلك لبوتين".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ مؤخرًا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال لديها إمكانات هجومية.



ومن ناحية أخري، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف، في تصريح، "إن الدول الآسيوية تميل بشكل متزايد إلى دعم أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية".



وأضاف: أن "ديناميكيات المشاعر في هذه المنطقة خلال الأشهر الأخيرة كانت إيجابية للغاية وفي مصلحتنا.. وهذا يتعلق في المقام الأول باليابان، كما أن كوريا الجنوبية أصبحت أيضا أكثر ميلا نحو أوكرانيا، وفيتنام وماليزيا تتخذان موقف أكثر جرأة في التواصل معنا".