رئيس شعبة الدخان: ضبط محتكري السجائر مسئولة مباحث التموين وفي إفساد في التوزيع

محمد شعلان

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عملهم المستمر للحفاظ على محدودي الدخل من الاستغلال ورفع أسعار السجائر وأيضا دعم المستثمر والشركات، موضحا أن دورهم الوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، وما يحدث الآن استغلال تجار.

وأشار إبراهيم إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن المسئول عن كشف محتكري السجائر الآن هم مباحث التموين، مؤكدا أن أجهزة التموين ضبطت بالأمس مخازن تخبئ كميات كبيرة من السجائر.

وتابع: "تجار كبار يقومون بإخفاء السجائر والتوزيع من الشركات يتم كما المعتاد ولكن بعض التجار يخفوا السجائر للتلاعب بأسعارها"، مؤكدا أن هناك افساد كبير يحدث في التوزيع وكل هذا الجدل ينتهي في لحظة واحدة حينما يعلن مجلس النواب عن الزيادة المعلنة اللي هي جنيه أو 2 جنيه.