رئيس الدوما الروسى يتهم دول الاتحاد الأوروبى بالقتال ضد بلاده

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اتهم رئيس مجلس الدوما الروسى (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، دول الاتحاد الأوروبى بالقتال ضد بلاده وتظاهر قادتها بأنهم لا علاقة لهم بذلك.

وقال فولودين على قناته فى "تلجرام" اليوم /السبت/:"إن دول الاتحاد الأوروبى تقاتل ضد بلدنا، ومعداتها العسكرية وأسلحتها التى فى أيدى مقاتلى نظام كييف، تستخدم فى شن هجمات على الأراضى الروسية وعلى السكان المدنيين".

وأضاف: " فى الوقت نفسه، يتظاهر زعماء الدول الأوروبية بأنه لا علاقة لهم بهذا الأمر، وأن الرئيس الأوكرانى وأتباعه يستخدمون الأسلحة دون علمهم وذلك بدلا من إدانة هذه الجرائم الدموية علنا، حيث يفضلون مناقشة العقوبات ضد روسيا".



وكانت روسيا قد أرسلت فى وقت سابق مذكرة إلى دول حلف "الناتو" تتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.



ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى أن أى شحنة تحتوى على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لبلاده، موضحا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى متورطان بشكل مباشر فى الصراع فى أوكرانيا.