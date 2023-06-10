دراسة: البكتيريا بالأمعاء تساعد على الحماية من أمراض القلب

كتبت أمل علام

فحص ناتشو فيفاس، مدير المختبر في مختبر راي فى قسم علم الجراثيم بجامعة ويسكونسن-ماديسون، مجموعة من الفئران الخالية من الجراثيم داخل بيئة معملية معقمة فى 22 يونيو 2015، ووجد البحث الذى قاده فيديريكو بعض الميكروبات فى أحشاء البشر والفئران قد يساعد في السيطرة على تراكم الترسبات في الشرايين، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق التهام مجموعة من المواد الكيميائية الالتهابية قبل أن تتمكن من الدوران فى الجسم.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، قد تساعد بعض الميكروبات فى أحشاء البشر والفئران فى السيطرة على تراكم الترسبات فى الشرايين، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق التهام مجموعة من المواد الكيميائية الالتهابية قبل أن تتمكن من الدوران في الجسم.

وحدد بحث جديد من جامعة ويسكونسن ماديسون والمتعاونين حول العالم البكتيريا القادرة على تكسير حمض البوليك فى بيئة الأمعاء منخفضة الأكسجين والجينات المحددة التي تمكن من هذه العملية، ويصفون طريقة جديدة يمكن من خلالها لميكروبات الأمعاء أن تؤثر على صحتنا ووسيلة محتملة لعلاج النقرس أو الوقاية من أمراض القلب .

حمض اليوريك هو نتاج تحلل البيورينات في جسم الإنسان، وهي فئة من الجزيئات التي تشمل تلك الضرورية للحياة، مثل الأدينين والجوانين (وهما من اللبنات الأساسية للحمض النووي) ، وبعضها من الانغماس في الحياة، مثل الكافيين والثيوبرومين (موجود في الشيكولاتة وأوراق الشاي)، يتم تنظيف معظم حمض اليوريك عن طريق الكلى السليمة، ولكن حوالي 30% منه يتسرب في الأمعاء، يؤدي الإفراط في تناول حمض اليوريك إلى حالة مؤلمة تسمى النقرس.

عندما يتشبع دمك بحمض البوليك، فإنه يبدأ في تكوين بلورات تتراكم في المفاصل وتسبب النقرس ، كما يقول Federico Rey ، أستاذ علم الجراثيم في جامعة واشنطن ماديسون ومؤلف الدراسة الجديدة ، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Cell . المضيف والميكروب . "ولكن قبل أن تحصل على ما يكفي من حمض اليوريك لتكوين البلورات ، حتى لو كان لديك القليل من حمض اليوريك أكثر من المعتاد ، فإنه يعزز الالتهاب في جسمك المرتبط بتصلب الشرايين - تراكم اللويحات في الشرايين."