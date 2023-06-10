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خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.. إنفوجراف

السبت، 10 يونيو 2023 11:30 م
خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.. إنفوجراف ميناء الإسكندرية الكبير
كتب سيد الخلفاوى

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يتم تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، وينشر اليوم السابع تفاصيل أعمال التطوير.
 
1- مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه
• يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق
• تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم
 
2- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه
• يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا
• يتكون المشروع من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2
• سيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م
 
3- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه
 
• يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا
• يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 
• سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر 
 
4- حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير
 
بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين
 
 
 
ميناء الإسكندرية الكبير (1)

 

ميناء الإسكندرية الكبير (4)

 

ميناء الإسكندرية الكبير (3)

 

ميناء الإسكندرية الكبير (2)


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