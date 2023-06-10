توريد 814.5 طنا من محصول القمح لشون و صوامع الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 841 طن و 570 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 520020 طنا و 696 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية .

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي ضرورة التأكد من سلامة و تبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين بالأقماح قبل استخدامها كذلك عدم وجود إصابة حشرية وتوافر كلا من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون ووسائل الحماية المدنية بالصوامع.

وناشدت المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.