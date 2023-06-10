تفعيل برامج اكتشاف الموهوبين فى شمال سيناء بالتعاون بين "الرياضة والتعليم"

شمال سيناء - محمد حسين

قال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب و الرياضة بشمال سيناء ، إنه في إطار تفعيل برامج اكتشاف الموهوبين رياضياً بشمال سيناء، تم عقد لقاء ضم فدًا من الإدارة المركزية للتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وجامعة سيناء، ممثلاً بكل من جيهان حنفي، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، هالة عثمان، مدير عام البرامج والأنشطة، إيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين، وفاء موسى، مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمديرية والوزارة، ومديرية التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه تم تفعيل بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم بشمال سيناء لتدريب النشء والشباب، بمبادرة "أنت الأغلى".

وأضاف أنه سيتم تطوير دوري المدارس، على غرار دوري مراكز الشباب وبرنامج القوافل التعليمية، واتحاد طلاب المدارس، فضلاً عن إطلاق حزمة من المبادرات المشتركة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب والمدارس والقصور، وآليات الاستفادة من مشروع الموهبة والناشئين لاكتشاف المواهب في المدارس، والكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

وقالت جيهان حنفي: "حرصت الوزارة على تنمية الوعي والمعرفة لدى شباب مصر، من خلال العمل على تنمية النشء والشباب في كافة المراحل العمرية، والعمل على صقل الشباب وتنمية قدراته وتمكينه في المجالات الاقتصادية وريادة الأعمال والتوظيف، وتنمية الولاء والانتماء وتثقيفه سياسيًا وتشجيعه على المشاركة في العمل العام".

وأشارت وفاء موسى إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم، تدر عليهم دخلا ليحيوا حياة كريمة.

ويتضمن البرنامج ورش عمل للطلبة وفقرات فنية ومسرح عرائس، وهدايا مع وجبات غذائية، تقدمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة، بحضور كوكبة كبيرة من قادة الشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.