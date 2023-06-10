تعليم المنيا تعلن الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة بـ 101 لجنة

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ، من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وأيضا جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 38 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية التسع من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا.

وصرح مدير المديرية أن هناك تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية ، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

وقال مدير تعليم المنيا، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40704 طالب وطالبة مقسمين بين 22937 طلاب الشعبة علمي علوم، 2443 طلاب الشعبة علمي رياضة 15324طلاب الشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 101لجنة امتحانية.