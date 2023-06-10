تعرف على أهم التفاصيل المناخية لشهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة"

كتبت أسماء نصار

يمر اليوم ثالث أيام شهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة" والذى يعرف بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، حيث يقع ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.

وخلال شهر بؤونة يبدأ دخول المناخ في مصر إلى البداية الحقيقية لفصل الصيف الفلكي "13 بؤونة الموافق 21 يونيو ".

ويميز هذه الفترة المناخية ما يلي:

1- تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس.

2- زيادة في الطاقة الحرارية نهارًا، وزيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة. بالتالي زيادة كبيرة في معدلات البخر نتح نهاراً وزيادة معدلات تنفس الظلام "هادم المادة التي يبينها النبات" ليلاً كما يزداد فرص إصابة ثمار المانجو بلسعات الشمس وكذلك بعض ثمار الخضر مثل الطماطم وغيرها .

3- زيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية لأكثر من 15 درجة مئوية بالتالي تذبذب عمليات الامتصاص ومنع بعض العناصر من الانسياب داخل النباتات مثال الكالسيوم والبورون بالتحديد – بالإضافة الى مناسبة هذه الظروف لزيادة تعداد الحشرات حرشفية الاجنحة "دودة ورق القطن – فراشة درنات البطاطس – توتا ابسلوتا – دودة الحشد – دودة براعم الزيتون والعنكبوت الأحمر ".

4- بداية زيادة نقطة الندى يعني زيادة الرطوبة الحارة علي سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية حيث يتعدى عدد ساعات "ابتلال" الورقة لأكثر من 3-4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية "النسبية" لأكثر من 80% لمدة تزيد عن 5 ساعات/يوم، ومناسبة هذه الظروف لانتشار الامراض الصيفية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الدقيقي والزغبي والتبقعات والانثراكنوز وغيرها .

5- ثبات اتجاهات الرياح لتكون في معظمها شمالية إلى شمالية غربية وأحيانا شمالية شرقية وما بين الموجات تكون جنوبية الى جنوبية غربية محملة بالرمال والاتربة "شرد".

أهم الاحتياطات والتوصيات اللازمة :

1- حفاظاً على السلامة الشخصية يوصى بتقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل بعد التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة – مع ارتداء غطاء رأس فاتح اللون وملابس فضفاضة والاكثار من السوائل والفاكهة والبعد عن الاكلات الدسمة والمخللات والحلوي وغيرها .

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياة الرى.

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف .

4- مراقبة ومتابعة تعداد الحشرات او الامراض المحبة للحرارة العالية الرطبة.