تعرف على أبرز تعديلات توقعات النمو العالمى الجديد × 9 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في عام 2023 إلى 2.1%، ويؤثر تشديد الأوضاع المالية العالمية وتراجع الطلب الخارجي على معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بحسب البنك الدولى .

وتشمل مخاطر التطورات السلبية زيادة الضغوط المصرفية على نطاق واسع وتشديد السياسة النقدية، ومن الضروري التعاون العالمي لتعزيز إصلاح اللوائح التنظيمية المالية، وتخفيف حدة تغير المناخ، وتخفيف أعباء الديون.

ولا تزال مصداقية البنوك المركزية بالغة الأهمية لاستقرار الاقتصاد الكلي، ويمكن إعادة بناء الحيز المالي تدريجياً عن طريق زيادة كفاءة الإنفاق وتعبئة الإيرادات المحلية.

ومن أجل عكس مسار تباطؤ النمو المحتمل سيتطلب الأمر إجراء إصلاحات لتعزيز كلٍ من رأس المال المادي والبشري، وجانب العرض من الأيدي العاملة، وإنتاجية الخدمات والتجارة.

تعرف على توقعات النمو ونسب تعديلها بعد ذلك واغلبها بالسالب .

1 – من المتوقع ان يحقق العالم نموا بنحو 2.4% وتم تعديل التوقع لسالب 0.3% .

2 – ستحقق البلدان المتقدمة نسبة نمو 1.2% وتم تعديل التوقع لسالب 0.4%.

3 - بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية ستحقق 3.9% تم تعديل التوقع لسالب 0.2%.

4 - منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ستحقق 4.6%. تم تعديل التوقع لسالب 0.3%.

5 - أوروبا وآسيا الوسطى ستحقق 2.7%.وتم التعديل لسالب 0.1%.

6 - أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستحقق 2%.وتم التعديل لسالب 0.4%.

7 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق 3.3%. تم تعديل التوقع ل 0.6%.

8 - جنوب آسيا ستحقق 5.1% وتم التعديل لسالب 0.7%.

9 - أفريقيا جنوب الصحراء كانت ستحقق 3.9% وبعد التعديل لن تحقق نموا .