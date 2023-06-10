تشغيل تجريبي لعناية مستشفى أولاد صقر بتكلفة 10 ملايين جنيه

وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبى للعناية الجديدة بمستشفى أولاد صقر أثناء تفقده منافذ تقديم الخدمة.

كان وكيل الوزارة، قد أجرى جولة بمستشفى أولاد صقر المركزى، بوحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الثالث، والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 10 مليون جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من 4 ملايين جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية 6 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدنى، كما تلاحظ بعض الملاحظات فى التشطيبات بالجزء الخارجى للعناية.

ووجه الدكتور هشام مسعود بسرعة تلافى هذه السلبيات مع مقاول المشروع، وموجهاً بالتشغيل التجريبى للعناية الجديدة، والتى بلغت القدرة الاستيعابية لها 21 سرير بدلاً من 15 سرير بالعناية القديمة، وتم تزويدها بعدد 12جهاز تنفس صناعى، وعدد 21 مونيتور، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الطبية الأخرى، من أجهزة السونار إيكو، وأشعة، وسرنجة ومضخة محاليل.

كما وجه "مسعود" بإعادة هيكلة الدور الثانى والثالث وتجميع الأقسام الطبية بالدور الثالث ونقل المكاتب الإدارية ومكتب الصيانة الموجود بدور العناية لمكان آخر، بحيث يتم فصل الأقسام الداخلية مثل الباطنة والأطفال عن الأقسام الجراحية الموجودة مع قسم العمليات بالدور الثانى، ونقلها بالدور الثالث بجوار العناية، بعد تطوير الجناح القديم بالدور الثالث، كما أكد أثناء المرور على أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمستشفى، مع تكليف مدير المستشفى بتجهيز مكان للأشعة العادية، داخل قسم العيادات الخارجية، لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.