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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل فى العياط

السبت، 10 يونيو 2023 11:35 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل فى العياط جثه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل في العياط، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل في العياط، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفل به إصابات، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى وجود شبهة جنائية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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