بعد سقوط "مستريح الاستثمار العقارى".. كيف تحمي نفس من النصابين؟

كتب أحمد حسنى

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مادية في سوهاج، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني.

-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.

-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.

-عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.

- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.

- عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.

- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.