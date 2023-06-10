بريطانيا: الجيش الأوكراني يشن هجمات نشطة في شرق وجنوب البلاد ضد روسيا

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أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن العمليات التي أجراها الجيش الأوكراني خلال الـ 48 ساعة الماضية كانت "كبيرة ونشطة للغاية" وجرت في عدة قطاعات من شرق وجنوب أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- اليوم السبت- أنه "في بعض المناطق، من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد أحرزت تقدمًا جيدًا واخترقت الخط الأول للدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ".

في الوقت نفسه، أشار محللون إلى أن أداء روسيا في ساحة المعركة كان "مختلطا" حيث من المحتمل أن تقوم بعض الوحدات بعمليات دفاعية ذات مصداقية بينما تراجعت وحدات أخرى في حالة من الفوضى.

وأضافت الوزارة أنه وسط تزايد التقارير حول سقوط ضحايا من الروس أثناء انسحابهم من خلال حقول الألغام الخاصة التي زرعوها، ظلت القوات الجوية الروسية نشطة بشكل غير عادي فوق جنوب أوكرانيا حيث يكون المجال الجوي أكثر تساهلاً مما هو عليه في أجزاء أخرى من البلاد. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الجوية التكتيكية كانت فعالة ام لا ".