اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 06:32 م
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انقلاب سيارة محملة بالمشروبات الغازية على طريق "اسماعيلية - الزقازيق الزراعى"

السبت، 10 يونيو 2023 06:11 م
انقلاب سيارة محملة بالمشروبات الغازية على طريق "اسماعيلية - الزقازيق الزراعى" انقلاب سيارة محملة بالمشروبات الغازية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تعرضت سيارة ربع نقل اليوم السبت، للانقلاب علي طريق "الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي" محملة بكمية كبيرة من المشروبات الغازية بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
 
تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل قرب مركز ومدينة ابوصوير علي طريق الإسماعيلية الزقازيق، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم انتقال ضباط إدارة مرور الإسماعيلية كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن سائق السيارة.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا، ونجحت جهود قوات الشرطة في إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بعد توقفه جزئيا.

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

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