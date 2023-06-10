الجمعية العمانية للسينما تبحث فرص التعاون مع مؤسسات سينمائية مصرية

القاهرة - محمد سعد

في إطار تعزيز برامج الجمعية العمانية للسينما التدريبية، قام وفد من أعضاء الجمعية بزيارة عدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والسينمائية بجمهورية مصر العربية، بهدف بحث فرص التعاون السينمائي، وتعزيز الصداقة والتفاهم الثقافي.

وأثناء الزيارات، التقى الوفد بعدد من الجهات المختصة بصناعة السينما، وبدأ الوفد زيارته بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث التقوا برئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي،

بعدها قام الوفد بزيارة رئيسة أكاديمية الفنون أ.د غادة جبارة، ورئيس نادي نقابة المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، ومستشار وزارة الثقافة لشؤون السينما الدكتور خالد عبد الجليل وعميد معهد السينما الدكتور محسن التوني.

الوفد العماني تضمن المخرج محمد بن عبدالله العجمي أمين سر الجمعية العمانية للسينما، والفاضلة د. جنان بنت مهدي آل عيسى، عضو مجلس الإدارة، ورئيسة لجنة التدريب والتطوير، بالإضافة إلى المخرجين جميل بن سعيد اليعقوبي وصلاح بن بطي الحضرمي.

حيث تم التعريف بالتجربة السينمائية في السلطنة وبحث أطر التعاون السينمائي وكيف الاستفادة من التجارب السينمائية بمصر والتي تعتبر أحد التجارب الرائدة في صناعة السينما حول العالم ولها العديد من الإسهامات في الارتقاء بالإعمال السينمائية.

وقال محمد بن عبدالله العجمي، أمين سر الجمعية العمانية للسينما: "تعد الشراكة السينمائية بين مصر وعمان فرصة مثالية للتعاون والتفاعل الثقافي بين البلدين. من خلال استفادة من خبرات مصر في صناعة السينما، يمكننا تعزيز وتطوير قدرات صناعة السينما في السلطنة. "

‎وأضاف :" إحدى أهميات هذه الشراكة هي تبادل المعرفة والخبرات بين الفنانين وصناع الأفلام في البلدين. وتعزيز المشاريع المشتركة والتعاون في مجالات التدريب والتطوير ، التدريب والتطوير، والتبادل الفني والإنتاج السينمائي."

‎من خلال هذه الشراكة، يمكن للمهنيين العمانيين الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات مثل السيناريو والإخراج والتصوير ومؤثرات البصرية.