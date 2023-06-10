الانتهاء من رصف 11 طريقا بمراكز البحيرة بتكلفة 72 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أضافت أنه تم الانتهاء من أعمال رصف 11 طريق بتكلفة 72 مليون و 244 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضى.

وأوضحت المهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق بالبحيرة أن انه تم الانتهاء من عمليات الرصف الجديدة وفقا للمواصفات القياسية المحددة وهى :-

- رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بطول 3 كم بتكلفة 5 مليون و789 ألف جنيه

- ورصف طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعه النوبارية وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 ألف جنيه.

- رصف طريق الكوم الاخضر بطول 4 كم بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه .

- استكمال جسر ترعة الرشيدية طريق الموقف الجديد بطول 1.7 كم و بتكلفة 3 مليون و628 ألف جنيه

- استكمال طريق شبراخيت - إيتاي البارود بطول 0.75 م و بتكلفة 2 مليون و291 ألف جنيه

- رصف طريق ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعى من كوبرى التوفيقية بمدينة شبراخيت ومدينة الرحمانية بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

- رصف طريق الملح بمركز ادكو بطول 3.7 كم وتكلفه 10 مليون جنيه.

- استكمال جسر ترعة الخندق الشرقى بمدينة ايتاى البارود بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنيه

- استكمال جسر مصرف شبراخيت بطول 1كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنيه.

- صيانه كوبرى فرهاش على مصرف حرارة بحوش عيسى بتكلفة 913 الف جنيه و كوبرى عرفان على مصرف اللوية بالمحمودية بتكلفة 759 الف جنيه .

- إحلال وتجديد كوبرى الليمون بمركز بدر بتكلفة إجمالية 4 مليون جنية وكوبرى طلبه بمركز دمنهور بتكلفة 3 مليون جنية.

- تكسير وترميم رصيف درابزين كوبرى طه بكفر الدوار بتكلفة 322 الف جنيه وكذا إحلال وتجديد كوبرى يعقوب صبرى بإيتاى البارود بتكلفة مليون و723 الف جنيه .