الآثار: منطقة السيدة عائشة مليئة بالأبار والصهاريج الخاصة بالمياه

محمد شرقاوى

تحدث الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية بوزارة السياحة والأثار، عن تفاصيل اكتشاف بئر مياه بمنطقة السيدة عائشة، معقبا: " فائدة الآبار أو الصهاريج تجمع فيها المياه الفائضة من منطقة سلاسل جبال المقطم، ليستفاد منها المصريون في القدم، ولكن عن الآبار الخاصة مثل بئر يوسف صلاح الدين في القلعة".

قال عضو اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية بوزارة السياحة والأثار خلال مداخلة لبرنامج "مساء دي إم سى "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر قناة دى إم سى، :" منطقة السيدة عائشة مليئة بالأبار والصهاريج الخاصة بالمياه، والصهاريج تبني إنما الآبار تكون طبيعية، والخرائط المساحية لهذه المناطق زكرت.. وهاك مجموعة كبيرة من الآبار في منطقة السيدة عائشة وكلها ترجع للعصر المملوك والفترة العثمانية فيما بعد

وتابع عضو اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية بوزارة السياحة والأثار : "وزارة الآثار أعلنت عن اكتشاف بئر مياه تحت الأرض بمنطقة السيدة عائشة أثناء أعمال تطوير للمنطقة في إطار المشروع القومي لمنطقة السيدة عائشة.