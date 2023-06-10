شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وتقدم للشهادة الابتدائية متقدم 621 حاضرا 572 ناجحا 368 دور ثانى 194 النسبة 66‎%‎.

واسماء اوائل الشهادتين الابتدائيه والإعدادية بالشهادة الاعدادية متقدم 571. ناجح 377 دور ثان 194 النسبة 70‎%‎.

والأوائل: ثرا محمد محمد إبراهيم، من معهد العبور، وحصلت علي المركز الأول بمجموع 544 درجة، رضوي رزق عميره، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الأول مكرر بمجموع 544 درجة، علا علاء علي، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الثالث بمجموع 543.5 درجة، حنين محمود أحمد فؤاد، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الرابع بمجموع 543.5 درجة، سلمي محمد محمد، من معهد العريش الجديد، وحصلت علي المركز الخامس بمجموع 542 درجة.

جورية حسام محمد، من معهد ضاحية السلام حصلت علي المركز السادس بمجموع 540 درجة، حبيبة أحمد محمد، من معهد ضاحية السلام، حصلت علي المركز السادس مكرر، بمجموع 540 درجة، عبد الرحمن حمدي جمعة، من معهد أسامه بن زيد، حصل علي المركز الثامن بمجموع 539 درجة، آية محمد عبد النبي هلال، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز التاسع بمجموع 538.5 درجة، الاء عمرو أحمد، من ضاحية السلام، وحصلت علي المركز العاشر بمجموع 538 درجة، ومنه محسن محمود، من معهد رابعة، وحصلت علي المركز العاشر مكرر، بمجموع 538 درجة.

ووحصل على المركز الأولى في الشهادة الإعدادية منة الله محمد مساعد مجموع 489

الثاني زهراء غانم عبدالله سويلم مجموع 488

الثالث منة الله حسين علي مجموع 487

الرايع نهى محمد رمضان مجموع 486

الخامس سمر محمد الإمام مجموع 485

السادس شيماء الجميل حامد مجموع 484

السابع باسل محمود ابراهيم مجموع 483

السابع مكرر حنين يوسف عبدالله مجموع 483

السابع مكرر خديجة عبد الحميد عطية مجموع 483

السابع مكرر سما محسن محمود مجموع 483

السابع مكرر بسمة عبدالله محمد مجموع 483.