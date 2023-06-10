اليوم السابع
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إصابة 6 أطفال باشتباه تسمم وتحسن حالتهم الصحية بقنا

السبت، 10 يونيو 2023 11:20 ص
إصابة 6 أطفال باشتباه تسمم وتحسن حالتهم الصحية بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 6 أطفال، اليوم السبت، باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة بالمنزل، في منطقة نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقي العلاج.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 6 أطفال بتلبك معوي واشتباه حالة تسمم بعد تناولهم وجبة بالمنزل، وتبين أن الأطفال تناولوا جبنة قريش أدت إلى التلبك المعوي.
 
تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وتلقى الأطفال العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية في انتظار الخروج من المستشفى.
 
 
 
 

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