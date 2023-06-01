اليوم السابع
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وسائل إعلام: مايك بينس سيدخل السباق الرئاسي الأمريكي يوم 7 يونيو

الخميس، 01 يونيو 2023 01:27 ص
وسائل إعلام: مايك بينس سيدخل السباق الرئاسي الأمريكي يوم 7 يونيو نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس
أ ش أ

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أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس سيعلن عن إطلاق حملته لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، يوم 7 يونيو المقبل.

وحسب المصدر، سيعلن بينس مشاركته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في خطاب سيلقيه بمدينة ديس موينس في ولاية آيوا، في اليوم الذي سيصادف عيد ميلاده الـ 64.

يذكر أن مايك بينس المحسوب على التيار المحافظ في الحزب الجمهوري، كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن بين المتنافسين على الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024 كل من دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اللذيان يتصدران السباق، حسب استطلاعات الرأي العام.


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