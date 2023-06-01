اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية التونسى: بلادنا لن تكون حارسا أوروبيا فى البحر المتوسط

الخميس، 01 يونيو 2023 08:00 ص
وزير الخارجية التونسى: بلادنا لن تكون حارسا أوروبيا فى البحر المتوسط تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية الهجرة والتونسيين بالخارج، أن بلاده لن تكون حارسا أوروبيا في البحر الأبيض المتوسط أو جدار الهجرة إلى لأوروبا.

وشدد عمار خلال حواره مع قناة "فرنس 24" والذي بثته وزارة الخارجية التونسية الأربعاء ،على أن الحل لمسألة الهجرة لا يتعلق بالتمويلات ولا يمكن أن يكون امنيا فقط بل يتطلب مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة بمشاركة جميع الأطراف .. مشيرا إلى وجود مقترح من الرئيس قيس سعيد لعقد مؤتمر للهجرة يضم مختلف الدول المعنية.

وحول ترحيل تونسيين من فرنسا ومن دول أخرى، أوضح نبيل عمار أن الموضوع لا يتم بصفة عشوائية بل يخضع لاتفاقيات ويستوجب احترام الحقوق.
وردا على سؤال حول قرض صندوق النقد الدولي، قال مازلنا نتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونحن لا نقبل إي إملاءات من الخارج".

وبشأن علاقة تونس والجزائر، أكد عمار العلاقة القوية والتاريخية بين البلدين .. مشيرا إلى أن هناك تعاونا استراتيجيا بينهما وتنمية للمناطق الحدودية وإمكانيات تتطور في التجارة والطاقة وهي شريك من الدرجة الأولى. 

وحول حادث جربة، أوضح أن تونس دائما في حالة يقظة وتأهب والسلطات التونسية كانت يقظة جدا واستطاعت السيطرة على الموقف في وقت قصير جدا، مشيرا إلى أن التحقيق متواصل بشأن الحادث.


تونس

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نبيل عمار

البحر المتوسط

هجره غير شرعيه

اوروبا



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