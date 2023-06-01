هيئة الدواء تحذر من التعرض المباشر للشمس.. وخبير: تسبب شيخوخة الجلد

كتب وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء من التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، لما له من مخاطر صحية على الجلد.

وقالت هيئة الدواء المصرية : يجب وضع واقي الشمس قبل 30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس​، كما يجب أن يغطي واقي الشمس جميع أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مع تجنب ملامسته للعين.

وأوضحت هيئة الدواء أن تكرار وضع واقي الشمس كل ساعتين أو أقل (بعد السباحة أو التعرق الشديد حتى عند استخدام واقيات شمس ذات خاصية مقاومة للماء)​ ويجب أن يكون عامل الحماية كبير حسب طبيعة الجلد

ومن جهته قال الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة المنيا إن قضاء وقت طويل فى الشمس بسبب العمل أو ممارسة الرياضة يشكل خطورة علي صحة الجلد وتابع : 75 % من شيخوخة الجلد تحدث نتيجة التعرض الكبير والمتكرر للشمس وتابع : سرطان الجلد يحدث بسبب الشمس، مشيرا إلي أن أى وقاقى شمس مكتوب علية درجة حماية فوق 50+ يصلح للوقاية من الشمس مضيفا الكريمات تصلح للبشرة الجافة والوقيات الرشاشة تصلح للبشرة الدهنية.

وأضاف الفكهانى يمكن التعرض للشمس بعد وضع الواقيات الشمسية بنصف ساعة وتجدد كل ساعة للاشخاص مثلا في المصيف وكل ساعتين لكل من يعمل في الشمس مباشرة مشيرا إلي أن بعض أنواع الكريمات قد تسبب حبوب الشباب لانها توضع علي بشرة دهنية تتسبب فى غلق المسام.