موجز الاقتصاد.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 105 مليون نسمة السبت المقبل

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 1-6-2023 عدد من الأخبار الهامة المحلية والعالمية، أبرزها الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 105 مليون نسمة السبت المقبل، و طارق الملا: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك سيسهم فى تعظيم القيمة المضافة للفوسفات.

الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 105 مليون نسمة السبت المقبل

توقـع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن يبلغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل (105 مليـــون نسمة) يــوم السبت الموافق 3/6/2023.

مباحثات ثنائية ولقاءات مكثفة لمسؤلى اقتصادية قناة السويس بهونج كونج

شهدت جولة وفد الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، في ختامها بهونج كونج، اجتماعات ولقاءات بكيانات رسمية وشركات عاملة في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية،

وزير قطاع الأعمال يبحث فرص استغلال فروع "عمر أفندى" و"بيع المصنوعات" و"بنزايون"

التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة اللواء حازم هدهود رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث والوفد المرافق له

بمشاركة 150 شركة.. وزير التجارة يفتتح الدورة الثامنة لمعرض ديزاين شو

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ديزاين شو والذي يعد الملتقى الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء الحديث للمشروعات السكنية والتجارية والذي يقام خلال الفترة من 1-3 يونيو الجاري بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

رئيس التنمية الصناعية يفتتح الدورة الثانية لمؤتمر الأعمال الخضراء بمشاركة 300 شركة

انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين

طارق الملا: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك سيسهم فى تعظيم القيمة المضافة للفوسفات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفريكسم" برئاسة البروفيسور بيندكت أوراما رئيس البنك حيث تم بحث امكانية مساهمة البنك فى تمويل مشروع انتاج حامض الفوسفوريك الجديد الذى سيقام بهضبة ابوطرطور بمحافظة الوادى الجديد.

وزير الصناعة يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

طارق الملا: تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات جرى تعميمها فى كل مشروعات القطاع

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور مسئولي الوزارتين، وذلك لبحث التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول

رانيا المشاط تلتقى نواب رئيس بنك التنمية الجديد لدراسة تفعيل التعاون المشترك

خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التي انعقدت بمدينة شنغاهاي بالصين يومي 30 و31 مايو، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، نواب رئيس البنك وهم فلاديمير كازبيكوف