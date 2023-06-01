مديرة المركز التكنولوجى بالأقصر تكشف تفاصيل طلبات الترخيص والتصالح

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت المهندسة سلوى فهيم إسحاق مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، عن تفاصيل عمل المركز التكنولوجي خلال 2023 الجارى، حيث أن الطلبات المقدمة من المواطنين في عدة مجالات وهي كالآتي:- (16) طلب بيان صلاحية على 119 لسنة 2008، و(2) طلب ترخيص على 119 لسنة 2008، و(3) بيان صلاحية اشتراطات بنائية جديدة، و(1) ترخيص بناء اشتراطات بنائية جديدة، و(50)توفيق أوضاع محل عام سارية – مؤقتة، و(2) رخص محلات.

وأضافت المهندسة سلوى فهيم إسحاق، لـ"اليوم السابع"، إنجازات المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر شملت الاتى :" في مجال التصالح بلغ عدد طلبات التصالح المسددين المبالغ خلال تلك الفترة بإجمالي عدد (134) طلب، وبالنسبة لنموذج 10 تم التصالح بإجمالي (250) قرار، حيث أن بيان صلاحية طبقاً للقانون (119) لسنة 2008 شمل (18) رخصة طبقاً لـ(119) لسنة 2008 عدد (4) رخص، وفي بيان صلاحية طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة عدد 19، وتراخيص بناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة عدد (19)، ورخص إشغالات (594)، ورخص محلات طبقاً للقانون 154 لسنة 2019 عدد (67) رخصة."

وأوضحت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، أنه تم الانتهاء من تسجيل الكم التراكمي والأرشفة على المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبيانه طبقاً للآتي:- (رخص البناء 22100 - رخص المحلات 5680 - قرارات إزالة 14782 - المحاضر 10757 - التحقيقات 1436 - القضايا 1382 - القرارات 1240 - البحوث 642)، حيث تم رفع حالة الإستعداد للإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح لسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع الأحياء التابعة لمدينة الأقصر، وإنهاء جميع الإجراءات لسرعة التصديق عليها.

ومن جانبه أوضح كلاً من المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مارجريت مرقص مسؤول ملفات التصالح، أنه تم التصديق على عدد 20 قراراً لحالات تصالح على مخالفات البناء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 202 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.