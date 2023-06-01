مبادرة "اعرف قدر نبيك" تنطلق فى شمال سيناء لتعزيز القيم الإسلامية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء إطلاقها مبادرة "اعرف قدر نبيك" بندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وتعمل على تعريف الجمهور بالنبي وشمائله وأخلاقه، وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والتأكيد على القيم الإنسانية والوطنية والحضارية.

عُقدت فى البداية الندوات بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة العريش، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من إحسان داود الغالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وحضر الندوة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والشيخ محمد أبو اليزيد، إمام وخطيب مسجد المحمود بشرق العريش.

وأكد الشيخ محمود مرزوق، خلال كلمته في الندوة، أن دين الإسلام هو دين التوكل والأخذ بالأسباب، وأن حب النبى واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، بل يدفعان بقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.

وأضاف الشيخ محمد أبو اليزيد، في كلمته، أن حب النبي واتباع هديه هما من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، وأن من يحب النبي بصدق فإنه يتحلى بالأخلاق الكريمة مثل الصدق والأمانة والوفاء.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي بأخلاق النبي وتعزيز الوعي الوطني والحضاري.