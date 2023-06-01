اليوم السابع
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قائد القوات الأوكرانية يبحث توريدات الأسلحة مع رئيس الأركان الأمريكي

الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 ص
قائد القوات الأوكرانية يبحث توريدات الأسلحة مع رئيس الأركان الأمريكي الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي.

وقال زالوجني في بيان له، الأربعاء، إنه أطلع ميلي "على الأوضاع في الجبهة والخطط اللاحقة للقوات المسلحة".

وأضاف: "أعير الاهتمام لتوريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، ومن بين أولوياتنا القذائف البعيدة المدى".

وأكد أنه من المهم بالنسبة لأوكرانيا العمل على تعزيز الدفاعات الجوية من خلال أنظمة صواريخ إضافية ومقاتلات "إف 16".


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