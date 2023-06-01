عاصفة رملية وأمطار غزيرة تضرب العاشر من رمضان.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدينة العاشر من رمضان ، عاصفة رمالية شديدة، مصحوبة بسقوط للامطار، الذي ادي لانعدام الرؤية، و توقف الحركة المرورية داخل المدينة و علي الطرق الرئيسية المؤدية للقاهرة الإسماعيليةو بلبيس العاشر.

بينما تعرضت عدد من مدن الشرقية، هبوب رياح متوسطة، و امطار خفيفة، لم تؤثر علي الحركة المرورية، كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 1 يونيو حتى الثلاثاء المقبل 6 يونيو 2023، ليسود طقس طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

حيث تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.