وذكرت وكالة التنمية الدفاعية -في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- أن عملية الاختبار كانت لاعتراض صاروخ أرض جو بعيد المدى، في موقع اختبار (أنهنج في تيه آه)، على بعد 109 كيلومترات جنوب غرب سول لأول مرة.

وأضافت أن نظام اعتراض الصواريخ يتكون من ثلاث مراحل أهمها: المرحلة النهائية "مركبة القتل" أو (Kill Vehicle)، وهو مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية القادمة على ارتفاع 50-60 كيلومترا، ويعد عنصرا أساسيا في الدرع المضاد للصواريخ متعدد الطبقات منخفض الارتفاع في البلاد الذي يطلق عليه الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.

وأوضحت أن شوهدت على شاشة كبيرة في موقع الاختبار، "مركبة القتل" وهي تصيب بدقة صاروخا مستهدفا بعد الانفصال الناجح للمرحلتين الأولى والثانية، لافتة إلى أن "قدرات نظام صاروخ أرض جو الاعتراضية التي توسع الدفاع ضد الصواريخ إلى طبقات أعلى من المرحلة النهائية (من تحليق الصاروخ) لن تطور فقط قدرات الاستجابة للتهديدات الصاروخية الشمالية، ولكنها تسهم بشكل كبير في تقوية قدرات الدفاع الصاروخي للحليفين الكوري الجنوبي والأمريكي".

يذكر أن وزارة الدفاع الكورية تخطط لاستكمال تطوير نظام اعتراض الصواريخ بحلول العام المقبل، والشروع في مرحلة الإنتاج الضخم في عام 2025 والبدء في نشر نظام الاعتراض في أواخر عام 2020، ويتكون برنامج الدفاع الكوري الجوي الصاروخي من عدة أنظمة اعتراض، بما يشمل صاروخ قدرات باتريوت المتقدمة-3 وصاروخ تشونج-II متوسط المدى أرض جو، التي سيتم استخدامها لاعتراض الصواريخ على ارتفاع 40 كيلومترا أو أقل كما يعد نظام الدفاع الكوري الجوي الصاروخي أحد أعمدة الردع الثلاثي، بما يشمل نظام الضربة الوقائية "سلسلة القتل" والعقاب الشامل والانتقام الكوري، وهو مخطط يستهدف شل قيادة كوريا الشمالية في حالة نشوب صراع كبير.