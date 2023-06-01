رفع 245 طن قمامة ورش شوارع الوحدات المحلية بالمبيدات

الغربية عادل ضرة

أكد رئيس مركز ومدينة المحلة علي توالي حملات النظافة بالوحدات المحلية القروية لمركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و مسئولى النظافة و البيئة لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بشوارع قرى مركز المحلة.

وقد أسفرت حملات اليوم عن رفع 245 طن قمامة بواسطة متعهدى رفع القمامة بالقرى و كذلك بواسطة حملات النظافة بالوحدات المحلية والتى شملت طريق المحلة/ شبرابابل وطريق المحلة/ دمرو قطاع وحدة محلة حسن و شارع البحر ومنطقة النجارين ومنطقة أبو بسيوني ببشبيش والطريق الدائري طنطا/ المنصورة الي جانب أعمال نظافة بقرى كفر الجنينة وعزبة توما والطريق العام المحلة / دمرو و أمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بميت الليت

كما أضاف أن الحملة شملت نفق المغازى و أمام الجمعية الزراعية بالجابرية و قرية سنبارة و منشاة طنبارة بدمرو و طريق البحر و طريق وهدان والسكه التحتية ومدخل الهيلتون بصفط تراب و الطريق الدائري و المجمع الحكومي والمصرف المغطي بمحلة أبو على وطريق سندسيس/ المعتمدية بنطاق وحدة المعتمدية والطريق السريع المحلة/ طنطا وكوبري محطة المياة وكوبري الوحدة ومنطقة مسجد السلام و المقابر ومحيط المدارس بالهياتم و طريق العامرية وعزبة راتب نطاق وحدة العامرية وأمام الوحدة الصحية و المحلية لبلقينا.

وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين تم اليوم عمل حملة مكثفة لرش شوارع قرى وحدة البنوان بالمبيدات ضد الحشرات كما قامت وحدة العامرية بالمشاركة فى أعمال رش مصنع تدوير القمامة بالمبيدات ضد الحشرات ناقلات العدوى والبعوض بجانب تطهير عدد كبير من المساجد بقرية بلقينا مع حلول فصل الصيف .