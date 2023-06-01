اليوم السابع
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رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة يتابع تنفيذ البنية الأساسية بـ "سكن كل المصريين"

الخميس، 01 يونيو 2023 11:06 ص
رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة يتابع تنفيذ البنية الأساسية بـ "سكن كل المصريين" جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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اجتمع المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، مع ممثلي شركة أبناء حسن علام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولي بالمدينة على مساحة 1600 فدان.
 
وفي ذات السياق، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها لعدد 360 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " حيث جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني للعمارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاَ لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
وشدد المهندس ياسر عبدالله رمضان، على الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ناصر

غرب اسيوط



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