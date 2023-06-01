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خبير اقتصادى لـ"إكسترا نيوز": هناك تحسن فى بيئة الأعمال داخل مصر بشكل كبير

الخميس، 01 يونيو 2023 07:59 م
خبير اقتصادى لـ"إكسترا نيوز": هناك تحسن فى بيئة الأعمال داخل مصر بشكل كبير مؤشر اقتصادى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادى، إن إشادة التقارير الدولية ومن بينها تقرير الإيكونوميست بالاقتصاد المصرى، تؤكد أن هناك تحسن فى بيئة الأعمال داخل مصر بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار فى مصر بتقديم حلول جذرية، والذى انعكس فى الـ22 قرارا من أبرز القرارات التى اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله.
 
وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن قرارات الدولة الأخيرة التى تشجع على الاستثمار، وتدعم المستثمرين ستعمل على استقبال مصر لحجم كبير من الاستثمارات تتخطى الأرقام المعلنة خلال السنوات القادمة.
 
ولفت الدكتور فرج عبد الله، إلى أن مصر تشهد تحسين في الاستثمار وبيئة الأعمال، لافتا إلى أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسبة أكثر من 40% من حجم الاستثمارات.

فرج عبد الله

الإيكونوميست

مصر

الاقتصاد

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