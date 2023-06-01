حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 14 ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
مرصد الكهرباء: 14 ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة.. والإعلان مساء اليوم
وزارة العمل تعلن انتقال كامل أعمالها للعاصمة الإدارية
وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة تختص بوضع ضوابط وأسس تحصيل إيرادات الصندوق
التضامن: إنشاء سوق تجزئة بكوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لمنع تكرار حوادث الحريق
"تعليم القاهرة" تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل
انتظام صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات
صندوق مكافحة الإدمان يطلق برنامجا وقائيا لحماية الشباب فى الكنائس من التعاطى
وزيرة التضامن: تسويق المنتجات الحرفية والتراثية بالمعارض المحلية والإقليمية
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا.. اعرف التفاصيل
نقابة السكة الحديد تعلن زيادة منحة الزواج والإعانة المرضية إلى 1000 جنيه
التضامن تعلن انتظام صرف معاشات شهر يونيو فى اليوم الأول
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة