اليوم السابع
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الخميس، 01 يونيو 2023 05:05 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 14 ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الخميس، 01 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 14 ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم وزارة الكهرباء - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مرصد الكهرباء: 14 ألف 500 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

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