حبس طالب أوهم المواطنين بحجز شاليهات المصيف بأسعار مخفضة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على طالب مقيم دائرة مركز القمح، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل حجز شاليهات لقضاء إجازة المصيف.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من بعض المواطنين، بقيام حساب على موقع التواصل الاجتماعى، بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، عن توفير حجز شاليهات بمنطقة العين السخنة باسعار مخفضة وتم التواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة تم تحويلها له لتأكيد الحجز، وتبين فيما بعد قيامه بالنصب والاحتيال عليهم وأنه استغل الإجازة الصيفية وأعلن عن نشاطه بقصد النصب والتربح.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع طالب بدائرة مركز منيا القمح، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة منيا القمح من تحديد وضبطه وتبين أنه " محمود ا" 16 سنة طالب، مقيم نطاق مركز منيا القمح، و بتفتيشه عثر بهاتفه المحمول على دلائل أثار حصوله على مبالغ متفاوتة من مقدمى البلاغات، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6 اقتصادية، لسنة 2023 منيا القمح،وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على على ذمة التحقيقات



