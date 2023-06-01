اليوم السابع
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الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 م
أكرم القصاص
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تفعيل مبادرة "قرى ونجوع بلا أمية" فى بنجر السكر غرب الإسكندرية

الخميس، 01 يونيو 2023 04:31 م
تفعيل مبادرة "قرى ونجوع بلا أمية" فى بنجر السكر غرب الإسكندرية فصول محو الأمية بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرارفي تفعيل مبادرة قرى ونجوع بلا أمية .
 
وفى هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور 10 أفراد من لجان الممتحنين والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فوري لعدد 114 مواطنًا من أهالي قرية التنمية ببنجر السكر إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة برج العرب الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية، وإعطائهم الفرصة للتعلم .
 
وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.
 

الاسكندرية

محو الامية

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