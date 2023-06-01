تفاصيل العثور على جثة طبيب داخل مطبخ شقته فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر نيابة المنتزة في الإسكندرية التحقيقات فى العثور على جثة طبيب بالامتياز داخل الشقة محل سكنه بمنطقة سيدى بشر، شرق المحافظة، حيث أن التحريات المبدئية أشارت إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة طبيب شاب داخل الشقة سكنه، بمنطقة سيدى بشر دائرة القسم.



وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف الى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مسجاة بأرضية المطبخ، غارقة فى بركة من الدماء ويرتدى كامل ملابسه ، وتمت مناظرة الجثة، وتبين وجود جرحين قطعيين خلف الرسغ باليدين اليمنى واليسرى، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى.

وبسؤال أهليته قرروا أن المتوفى، يعمل طبيب امتياز، ورجحوا إقدامه على الواقعة لمروره بحالة نفسية سيئة،ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته ، وتحرر بالواقعة والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات ونقل الجثة الي المشرحة ،



