تدشين مبادرة "معًا هنقدر" لدعم ذوى الهمم بالسويس

السويس _ السيد فلاح

عقد خالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس اجتماعًا لتدشين مبادرة "معا هنقدر" السويس لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس، والتى ينظمها المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة من خلال تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع الأحياء والمديريات والجهات المعنية علي لغة الإشارة لتسهيل تقديم جميع الخدمات للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم تنفيذًا لتوجيهات ورعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

حضر تدشين المبادرة كل من اللواء أيمن عبد الحميد مساعد مدير أمن السويس وإيناس أحمد، مدير المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة السويس ورؤساء الأحياء ومديري التربية والتعليم والتضامن والقوى العاملة والتموين والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية ومدير وحدة السكان بالمحافظة ومنسقي المبادرة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة عمل دورات تدريبية أساسية للعاملين لتعلم لغة الإشارة، وكيفية التعامل مع فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والاستعانة بمدربين خبراء ومتخصصين في لغة الإشارة لتدريب بالأحياء والمديريات الخدمية وبعض الجهات الأمنية.

وأكد السكرتير العام علي تضافر كل الجهود ومشاركة الجهات المعنية بالمبادرة بالتنسيق مع المركز التكنولوجي بالمحافظة لتقديم الدعم اللازم بهدف خدمة متميزة للمواطنين وبشكل اسرع لتوفير الجهد والوقت.

وأشار إلى ضرورة وجود منسق لكل الجهات المعنية بالتدريب لتسهيل التواصل لتوفير مدربين لتعلم لغة الإشارة وترشيح عدد من العاملين من كل المديريات والاحياء للحصول على الدورة التدريبية.