انطلاق مبادرة "اعرف رقمك" بقرية كفر الدبوسى بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، اليوم انطلاق فعاليات مبادرة اعرف رقمك بقرية كفر الدبوسى وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والجمعية المصرية لأمراض القلب.

وأضاف "مكين" أن الأنشطة والفعاليات،تتضمن حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة، وكذلك إجراءات قياسات ضغط الدم والسكر بالدم والنبض كما تشمل الكشف بتخصصات متعددة منها (أطفال - عظام - نساء وولادة - صدر- وأنف وأذن).

وقال الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الحملة تنفذ علي مدار يومين لفحص الحالات وتشخيصهم ووصف العلاج المناسب لكل حالة في تخصصات "الباطنة والعظام والأمراض الجلدية والنساء والتوليد وأمراض الأطفال وقياس ضغط الدم والسكر".

جدير بالذكر أن الحملة تندرج تحت مظلة "حياة كريمة " بالتنسيق مع الإدارة الصحية بشربين بقيادة الدكتورة سلوى جبر مدير إدارة شربين الصحية والتى تهدف، إلى الارتقاء والنهوض بقرى الريف المصري الأشد احتياجا، وتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لأهالي قرى حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمبادرة الرئاسية " اعرف رقمك " ضمن حياة كريمة، لتطوير الريف المصري