الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية لصالح القوات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إنه عملاً بتفويض السلطة من الرئيس الأمريكي، أصرح بالسحب التاسع والثلاثين لأوكرانيا والذي سيوفر ما قيمته 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية.

وأضاف أن روسيا تواصل شن حرب وحشية وغير مبررة ضد أوكرانيا وفي شهر مايو وحده، شنت روسيا 17 هجومًا جويًا على كييف مهددة العائلات الأوكرانية ودمرت مناطق مدنية. ورداً على ذلك، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية ومساعدتها على حماية شعبها من الحرب الروسية.

وتتضمن حزمة المساعدة الأمنية هذه قدرات دفاع جوي كبيرة وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ والمدفعية عالية الحركة والأسلحة المضادة للدبابات وعشرات الملايين من طلقات ذخائر الأسلحة الصغيرة وغيرها من المعدات الميدانية الضرورية لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة و مساعدتهم على استعادة أراضيهم السيادية.

وخلص البيان بالقول إن "روسيا يمكنها أن تنهي حربها اليوم. وإلى أن تفعل روسيا ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر".

ومن جهته بحث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية ولا سيما الذخيرة بعيدة المدى.

وقال زالوجني في منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم الأربعاء- إنني "تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي. كان التركيز الرئيسي على إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وخاصة الذخيرة بعيدة المدى".

كما أطلع زالوجني الجنرال الأمريكي عن الوضع على طول خط المواجهة بأكمله والخطط الإضافية للقوات المسلحة لتحرير الأراضي الأوكرانية.

وأطلعه أيضا عن الهجمات الروسية الضخمة الأخيرة بصواريخ كروز والباليستية والضربات بطائرات بدون طيار وقنابل جوية موجهة.

وأكد زالوجني أنه من المهم العمل على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال أنظمة إضافية وطائرات مقاتلة من طراز F-16.

وأعرب زالوجني عن شكره للدعم المستمر والثابت لأوكرانيا واتفق مع الجنرال الأمريكي على مواصلة الحوار.