القومى للمرأة يكرم الشركة المتحدة على أعمالها فى رمضان الداعمة لقضايا المرأة

كتب محمود راغب - شيماء منصور - تصوير محمد الحصرى - مصطفى جابر

شهد حفل "المرأة في دراما رمضان "، والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أعمالها الداعمة لقضايا المرأة خلال شهر رمضان 2023، وتسلم التكريم الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتى الحفل بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس، من بينهم محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا هب media hub"، ويسرى الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنجمات منى زكى، ودنيا سمير غانم، ونهال عنبر، ونيللى كريم، وروجينا، والفنان عصام السقا، والطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والطفلة مريم، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج ماندو العدل، والمخرج سامح عبد العزيز.

ويقدم المجلس القومى للمرأة بثا مباشرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك لعرض الحفل الذى يحتفى من خلاله المجلس بكل الأعمال الدرامية التى تم تقديمها فى رمضان 2023، ودعمت قضايا المرأة، ويتم خلاله تكريم صناع الدراما من منتجين ومخرجين ومؤلفين وبطلات.

وقدمت الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل تحت الوصاية، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي 7، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمد لله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.