يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على جثة شخص، أعلى سطح عقار فى أبو النمرس وأشارت التحريات الأولية إلى وجود اشتباه فب تعرضه للخنق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص فى عقار بأبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص، أعلى سطح عقار، وتبين من خلال مناظرة الجثة الاشتباه فى تعرضه للخنق.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.