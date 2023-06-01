اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى: القبض على 16 شخصا شمالى البلاد لتورطهم فى تهريب أشخاص عبر البحر

الخميس، 01 يونيو 2023 03:00 ص
الجيش اللبنانى: القبض على 16 شخصا شمالى البلاد لتورطهم فى تهريب أشخاص عبر البحر الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 16 شخصا في محافظتي عكار والشمال (شمالي لبنان) لتورطهم في تهريب أشخاص عبر البحر.

وأكد الجيش اللبناني فى بيان أنه بتاريخ اليوم وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، نفذت قوة من الجيش مداهمة لمنازل مطلوبين في بلدتَي ببنين بعكار والميناء بطرابلس عاصمة الشمال اللبناني، حيث القت القبض على 16 شخصا.

وأضاف الجيش اللبناني أن القوة ضبطت بحوزتهم المتهمين أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، والتي تم تسليمها للجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.


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