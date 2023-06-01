البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3232 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 21079 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 7336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4915 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما المشروعات الصناعية والهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والدلتا للسكر، والقابضة المصرة الكويتية بالجنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، عدد 4.5 مليون سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، 100.2 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 50.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 66 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق عدد 250 ألف سهم، 139.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 450 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 804.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، وبلغ صافى الربح العائد للمساهمين بقيمة 36.1 مليون دولار، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 5.5 مليار دولار.

وحققت شركة بايونيرز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.65 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح 102 ملايين جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنها تلقت عرضًا للاستحواذ على الأصول المملوكة لها بنسبة 100% في دولة البرازيل والمتمثلة في الوحدات أرقام (31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(52)، و(53) بمساحة إجمالية 2.3 مليون متر مربع، والكائنة جميعها بالمبنى باتيو فيتكور مالزوني بمدينة ساو بالولو في البرازيل، والتي تمثل نسبة 10% من حقوق ملكية الشركة، من واقع آخر قوائم مالية، ووافق مجلس إدارة الشركة على تعيين زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتقديم دراسة بالسعر العادل للأصول.

فيما أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، عن إتمام الاستحواذ على 11 مستحضرًا دوائي لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع الكوليسترول من إحدى الشركات المحلية الرائدة في تصنيع المستحضرات الدوائية في السوق المصري، وستتيح عملية الاستحواذ للشركة الدخول في 5 مجالات علاجية سريعة النمو، وبقيمة سوقية إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه.